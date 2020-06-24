Воронежская прокуратура открыла «горячую линию» для обращений о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию

24 Июнь 2020 2020-06-24T09:45:45+03:00

Работать телефон будет соответственно с 25 июня

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В прокуратуре Воронежской области открыли «горячую линию» для приема обращений о нарушениях законодательства при голосовании о внесении изменений в Конституцию России.

Напомним, с 25 по 30 июня, а также 1 июля жители региона могут решить судьбу главного национального документа. Ранее председатель воронежского Избиркома рассказал о процедуре голосования.

График работы «горячей линии»:

- 25,26, 29 и 30 июня с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (473) 260-89-62;

- 27 и 28 июня с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (473) 260-89-89;

- 1 июля с 8.00 до 20.00 по телефону 8 (473) 260-89-62.

ИСТОЧНИК KP.RU