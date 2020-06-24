Воронежская прокуратура открыла «горячую линию» для обращений о нарушениях при голосовании по поправкам в Конституцию
В прокуратуре Воронежской области открыли «горячую линию» для приема обращений о нарушениях законодательства при голосовании о внесении изменений в Конституцию России.
Напомним, с 25 по 30 июня, а также 1 июля жители региона могут решить судьбу главного национального документа. Ранее председатель воронежского Избиркома рассказал о процедуре голосования.
График работы «горячей линии»:
- 25,26, 29 и 30 июня с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (473) 260-89-62;
- 27 и 28 июня с 9.00 до 18.00 по телефону 8 (473) 260-89-89;
- 1 июля с 8.00 до 20.00 по телефону 8 (473) 260-89-62.
ИСТОЧНИК KP.RU