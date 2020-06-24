2020-06-24T09:31:38+03:00
Общество

В Воронежской области 24 июня коронавирус подтвердили еще у 198 человек

То есть общее число зараженных в нашем регионе достигло 6260
Олег ИВАНОВ
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Пока заболеваемость держится примерно на одном уровнеПока заболеваемость держится примерно на одном уровнеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 24 июня сообщили о 198 подтвержденных новых заражениях Covid-19. То есть в Воронежской области коронавирус выявили уже у 6260 человек.

Ранее, 23 июня, сообщили о рекордном числе выздоровевших для нашего региона - 462 человека избавились от коронавирусной инфекции. Воронежская область заняла третье место в России по суточному приросту выздоровевших после COVID-19. Вскоре должно стать известно, сколько человек выписали 24 июня.

К сожалению, 23 июня пополнилась и печальная статистика - умер 31-й пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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