В Воронежской области 24 июня коронавирус подтвердили еще у 198 человек
В региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 24 июня сообщили о 198 подтвержденных новых заражениях Covid-19. То есть в Воронежской области коронавирус выявили уже у 6260 человек.
Ранее, 23 июня, сообщили о рекордном числе выздоровевших для нашего региона - 462 человека избавились от коронавирусной инфекции. Воронежская область заняла третье место в России по суточному приросту выздоровевших после COVID-19. Вскоре должно стать известно, сколько человек выписали 24 июня.
К сожалению, 23 июня пополнилась и печальная статистика - умер 31-й пациент.
ИСТОЧНИК KP.RU