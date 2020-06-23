2020-06-23T21:28:18+03:00
Общество

В Воронеже ремонтировать дороги будут даже в общероссийский выходной

Мэрия опубликовала очередные адреса, где в ближайшие дни будут проходить работы
Татьяна МИСТЮКОВА
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Работы на проспекте Революции продолжаются до 5 июля. Фото администрации Воронежа.Работы на проспекте Революции продолжаются до 5 июля. Фото администрации Воронежа.
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Так, днём 24 и 25 июня на улице 40 лет Октября дорожники будут поднимать горловины колодцев. На ул. Войкова днём 24 и 25 числа начнут подготовку к ремонту. На Кропоткина (от Донбасской до Войкова): днём 24 и 25 июня также будут поднимать горловины колодцев.

На Ленинградской ночью 24 и 25-го займутся установкой бортового камня. В переулке Мало-Московский (от Пограничной до Куколкина): днём 24 и 25-го тоже по плану поднятие горловин колодцев.

Поднимать горловины колодцев, демонтировать старый бортовой камень и устанавливать новый будут и завтра на проспекте Революции. Стоит отметить, что воронежцы могли бы уже ездить по проспекту, терпя, однако неудобства от проходящих там дорожных работ. Но наши граждане решили подождать еще две недели, пока там все завершится и потом спокойно передвигаться по новой дороге на автомобиле. Таким образом, проспект до 5 июля остается сугубо пешеходным.

Также днем и ночью 25 июня на Ростовской будут ремонтировать дорогу: сначала там снимут старое покрытие, а затем сделают новое.

- В зависимости от погодных условий планы могут незначительно поменяться. Приносим извинения за временные неудобства и просим владельцев автомобилей не парковать свои машины в зонах работ, - отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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