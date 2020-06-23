Несколько управляющих компании Воронежа продлили срок оплаты коммуналки до конца июня

23 Июнь 2020 2020-06-23T19:25:33+03:00

Изменить размер текста: A A

23 управляющие компании, входящие в ГК «ПИК-Комфорт», продлили срок оплаты коммунальных услуг до 30 июня. То есть все средства, внесенные в период с 20 по 30 число этого месяца, будут учтены в текущем платежном периоде. Об этом сообщили «Новости Воронежа».

В группе компаний объяснили, что продление сроков оплаты ввели для сохранения здоровья воронежцев в период пандемии. Таким образом получится избежать скопления людей в отделениях банков и на почте.

Оплатить коммуналку до 30 июня можно в том случае, если вас обслуживает одна из следующих 23-х управляющих компаний:

Список УК.

ИСТОЧНИК KP.RU