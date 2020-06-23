2020-06-23T19:09:01+03:00
Происшествия

В полиции установили одного из участников жестокой драки в воронежском дворе

Вечером в Северном микрорайоне компания избила главного тренера Воронежской области по легкой атлетике
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Как сообщили «КП-Воронеж» 23 июня в пресс-службе регионального ГУ МВД, установлен один из участников конфликта произошедшего вечером 15 июня во дворе жилого комплекса «Вега» в Северном микрорайоне. Напомним, там жестоко избили главного тренера Воронежской области по легкой атлетике.

Одному их мужчин, участвовавших в драке, как выяснилось, 44 года.

В то же время потерпевший тренер направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления тяжести вреда здоровью.

По словам дочери тренера Юлии, мужчина вышел сделать замечание громкой компании, которая сидела на детской площадке, курила кальян и выпивала.

- Молодой парень, участник боев без правил, видимо, решил «потренироваться» и на пару со своим отцом напал на моего. Они держали ему руки и наносили удары так, что он даже не мог защититься. Хочется обратиться к этой семье: вы знаете, что такое спортивная этика? А что такое договариваться и жить в обществе? Страшно, что эти люди все также будут продолжать жить с нами и вами буквально в паре метров, - пишет Юлия.

Драка во дворе в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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