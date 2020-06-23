2020-06-23T19:08:47+03:00
Происшествия

В Воронежской области заключенный борисоглебской колонии ударил ее сотрудника

Мужчина вновь предстанет перед судом
Татьяна МИСТЮКОВА
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Архив "КП".Архив "КП".
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В СУ СК по Воронежской области сообщили, что заключенный борисоглебской исправительной колонии вновь предстанет перед судом. Похоже, 27-летний житель Московской области скоро заработает себе еще один срок, не выходя на свободу.

В сентябре прошлого года сотрудники колонии нашли в камере у мужчины, отбывающего наказание за совершение тяжкого преступления, запрещенный предмет. И изъяли его. Арестованному это не понравилось, и он начал угрожать одному из тех, кто у него проводил обыск. Угрозы поступали с сентября прошлого года по апрель текущего. В итоге все закончилось тем, что 17 апреля заключенный ударил этому сотруднику в лицо кулаком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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