2020-06-23T18:16:14+03:00
Происшествия

В Воронежской области в связи с утратой доверия уволили начальника и инспектора отдела ГИБДД

Проверка установила, что они регистрировали транспорт родственников и занижали площадь объектов недвижимости
Елена ФЕДЯШЕВА
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Результатом прокурорской проверки в Линскинском районе стало увольнение начальника и инспектора межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, выяснилось, что государственные служащие ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Выявлены факты регистрации в отношении транспортных средств родственников, а также факты не отражения в справках банковских счетов сотрудников полиции и их родственников, укрытия либо занижения площади находящихся в их собственности объектов недвижимости.

Кроме того начальник и инспектор регистрационного подразделения не уведомили руководство ГУ МВД России по Воронежской области об обращении в целях склонения к совершению коррупционного преступления.

По представлению прокуратуры начальнику ГУ МВД России по Воронежской области троих сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности, а начальник и инспектор межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения № 7 уволены в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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