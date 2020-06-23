В Воронежской области в связи с утратой доверия уволили начальника и инспектора отдела ГИБДД
Результатом прокурорской проверки в Линскинском районе стало увольнение начальника и инспектора межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД в связи с утратой доверия за нарушение антикоррупционного законодательства.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области, выяснилось, что государственные служащие ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. Выявлены факты регистрации в отношении транспортных средств родственников, а также факты не отражения в справках банковских счетов сотрудников полиции и их родственников, укрытия либо занижения площади находящихся в их собственности объектов недвижимости.
Кроме того начальник и инспектор регистрационного подразделения не уведомили руководство ГУ МВД России по Воронежской области об обращении в целях склонения к совершению коррупционного преступления.
По представлению прокуратуры начальнику ГУ МВД России по Воронежской области троих сотрудников полиции привлекли к дисциплинарной ответственности, а начальник и инспектор межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения № 7 уволены в связи с утратой доверия.
ИСТОЧНИК KP.RU