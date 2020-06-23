2020-06-23T19:28:49+03:00
Общество

В Воронеже новый медцентр на Ростовской откроют 29 июня

Сейчас там завершают установку оборудования
Татьяна МИСТЮКОВА
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Больница практически готова к открытию. Фото регионального правительства.Больница практически готова к открытию. Фото регионального правительства.
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Новая инфекционная больница на улице Ростовской будет сдана в эксплуатацию 29 июня. Об этом сегодня сообщили в региональном правительстве. Сейчас там уже поставили окна и двери, закончили отделку помещений.

- В завершающей фазе находится установка и подключение медицинского оборудования, идет оснащение помещений мебелью, - отметили в правительстве области.

Кроме того, стало известно, что за инфекционной больницей построят двухэтажный корпус городской клинической больницы скорой медицинской помощи №8. Там разместится административный блок, кабинеты приема врачей, в том числе, «узких» специалистов, небольшое отделение дневного стационара, аптека и антирабический центр.

Напомним, 22 апреля Владимир Путин поручил построить в Воронеже инфекционную больницу. Через два дня определили участок, где она будет размещаться – рядом с больницей скорой помощи, расположенной на улице Ростовской. После этого строительный подрядчик Министерства обороны РФ сразу же приступил к возведению здания по ускоренной технологии. Изначально планировалось открыть больницу 30 июня.

Это будет современное медучреждение, которое пополнит в регионе резерв «ковидных» коек и поможет быстрее выйти из ограничений, связанных коронавирусом. Как отметили в правительстве области, медцентр заменит старую больницу на улице Бахметьева. На ее месте могут построить школу, которая там очень нужна и для которой долго время искали свободный земельный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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