Владимир Нетёсов: «В текущей эпидемиологической ситуации возрастает роль ВГМУ в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров»

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:50:55+03:00

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов обсудил с ректором Воронежского медуниверситета Игорем Есауленко участие вуза в помощи практическому здравоохранению в условиях пандемии COVID-19

Изменить размер текста: A A

23 июня в Парламентском центре состоялась рабочая встреча председателя Воронежской областной Думы, председателя попечительского совета Воронежского государственного медицинского университета Владимира Нетёсова и ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игоря Есауленко.

Сначала Владимир Нетёсов поздравил Игоря Есауленко с переизбранием на должность ректора Воронежского Государственного медицинского университета.

– Итоги конференции по выборам ректора показали, что сотрудники и обучающиеся вуза вас поддержали и выступили за продолжение модернизации учебно-образовательного процесса, преобразование ВГМУ в современный инновационный университет с сильным кадровым составом, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также поздравил Игоря Есауленко с тем, что ВГМУ им. Н.Н. Бурденко вошел в десятку медицинских образовательных учреждений страны по рейтингу RAEX.

Владимир Нетёсов и Игорь Есауленко обсудили деятельность университета в условиях пандемии COVID-19.

Читать далее...