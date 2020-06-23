Владимир Нетёсов: «В текущей эпидемиологической ситуации возрастает роль ВГМУ в подготовке высококвалифицированных медицинских кадров»
23 июня в Парламентском центре состоялась рабочая встреча председателя Воронежской областной Думы, председателя попечительского совета Воронежского государственного медицинского университета Владимира Нетёсова и ректора ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игоря Есауленко.
Сначала Владимир Нетёсов поздравил Игоря Есауленко с переизбранием на должность ректора Воронежского Государственного медицинского университета.
– Итоги конференции по выборам ректора показали, что сотрудники и обучающиеся вуза вас поддержали и выступили за продолжение модернизации учебно-образовательного процесса, преобразование ВГМУ в современный инновационный университет с сильным кадровым составом, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
Он также поздравил Игоря Есауленко с тем, что ВГМУ им. Н.Н. Бурденко вошел в десятку медицинских образовательных учреждений страны по рейтингу RAEX.
Владимир Нетёсов и Игорь Есауленко обсудили деятельность университета в условиях пандемии COVID-19.