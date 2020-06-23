2020-06-23T17:58:52+03:00
Общество

Глава Воронежской митрополии поздравил Сергея Лукина с высоким званием почетного гражданина области

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий направил сенатору от Воронежской областной Думы Сергею Лукину поздравления с присвоением звания «Почетный гражданин Воронежской области»
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Глава Воронежской митрополии отметил, что эта высокая оценка стала признанием многогранных заслуг и многолетних созидательных трудов Сергея Лукина.

В поздравительном адресе, в частности, говорится: «Вы внесли весомый вклад в реализацию жилищной программы Воронежской области, с Вашим участием созданы современные крупные предприятия по производству строительных материалов.

Вы проводите большую общественную работу, оказываете поддержку значимым проектам, осуществляемым в нашем регионе.

Как член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от Воронежской области Вы проводите активную законотворческую деятельность и вносите большой вклад в развитие парламентаризма.

Ваше служение многие годы подкрепляется делами милосердия и благотворительности. По Вашей личной инициативе и Вашим попечением в Воронеже возведен храм в честь иконы Божией Матери «Всецарица», благоукрашаются Покровский собор и многие храмы Воронежской епархии, что свидетельствует о Вас как человеке, радеющем о благолепии Дома Божия.

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