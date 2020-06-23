У воронежской автомобилистки изъяли «Toyota RAV4» за долги по уплате 282 штрафов

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:41:14+03:00

фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Злостную нарушительницу и неплательщицу задержали в Рамонском районе

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Очередной рейд сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставов принес хороший «улов». В Рамонском районе проверяющие остановили «Toyota RAV4», 53-летняя владелица которого накопила 282 неоплаченных административных штрафа.

- В отношении водителя за уклонение от исполнения административного наказания составлено 37 административных материалов по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Уклонение от исполнения административного наказания», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Судебные приставы в качестве крайней меры изъяли у женщины авто и эвакуировали его на штрафстоянку до полного погашения долгов.

ИСТОЧНИК KP.RU