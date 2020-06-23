У воронежской автомобилистки изъяли «Toyota RAV4» за долги по уплате 282 штрафов
Очередной рейд сотрудников Госавтоинспекции и судебных приставов принес хороший «улов». В Рамонском районе проверяющие остановили «Toyota RAV4», 53-летняя владелица которого накопила 282 неоплаченных административных штрафа.
- В отношении водителя за уклонение от исполнения административного наказания составлено 37 административных материалов по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Уклонение от исполнения административного наказания», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Судебные приставы в качестве крайней меры изъяли у женщины авто и эвакуировали его на штрафстоянку до полного погашения долгов.
ИСТОЧНИК KP.RU