2020-06-23T17:59:15+03:00
Общество

В Воронеже засыпали провал на месте разрушенного коллектора

А сам коллектор починили
Татьяна МИСТЮКОВА
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Котлован уже засыпали. Фото предоставлено «РВК-Воронеж».Котлован уже засыпали. Фото предоставлено «РВК-Воронеж».
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В Воронеже на проспекте Патриотов, 50 б засыпали котлован, который образовался из-за прорыва коллектора. Глубокая яма появилась до дворе указанного дома на этих выходных.

К настоящему моменту сотрудники «РВК-Воронеж» заменил 20 метров поврежденного участка канализационного коллектора диаметром 400 мм. Для этого бригаде цеха ремонта сетей пришлось разработать котлован глубиной около двух метров. На место железобетонного трубопровода уложили полиэтиленовый со сроком службы около полувека.

- Работы осложнялись близостью сопутствующих коммуникаций: высоковольтный провод и три телефонных линии были проложены непосредственно в котловане. В настоящее время засыпали котлован песком и сейчас уже завершили ощебенение. Для этого понадобилось около 40 тонн песка и 15 тонн щебня. Новый участок коллектора уже полностью запущен в работу, в ближайшее время будет восстановлено асфальтовое покрытие, - рассказали в коммунальной компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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