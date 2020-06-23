24 июня в Воронеже: парад, гудки машин, песни по радио и салют на телебашне

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:13:27+03:00

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Из-за ограничений в связи со сдерживанием коронавируса воронежцы отметят юбилей Победы в Великой Отечественной войне 24 июня.

В 10.00 на площади Ленина пройдет парад Победы. В нем будут участвовать 2300 военных (впервые среди них будут женщины-военнослужащие), более 100 единиц техники, среди которых ракетный комплекс "Искандер". На трибунах шествие будут смотреть ветераны, которым предварительно сделают тесты на коронавирус. Рассаживать зрителей в масках будут с учетом социальной дистанции. Напомним, из-за праздника перекроют движение, а маршруты городского транспорта изменят.

В 12.00 стартует акция «Весть Победы». В течение одной минуты будут гудеть автомобили, автобусы, а также предприятия.

В 12.00 на площади Победы выпустят в небо 50 голубей.

С 12.00 до 18.00 пройдет акция «Победный марш»: уличное радио будет транслировать военные песни и марши - «Прощание славянки», «Марш артиллеристов», «Марш Буденного», «Стальная эскадрилья», «Авиамарш», «Марш советских танкистов».

В 21.50 небо Воронежа осветят «Лучи Победы» через мощные прожекторы.

От салюта власти отказались. Импровизированный фейерверк обещают на телебашне. В честь праздника на объекте сделают красочную иллюминацию: на телевышке засияют звезды, георгиевские ленты, залпы салюта. Посмотреть можно с 21.30 до 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU