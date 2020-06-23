Жительница Воронежской области оборудовала тайник с героином под скамейкой в парке

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:17:28+03:00

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В Нововоронеже задержали 28-летнюю девушку за сбыт наркотиков бесконтактным способом. Днем 19 июня женщина оборудовала тайник с наркотиками под скамейкой в парке. После чего ее задержали. У нее изъяли 13 свертков с порошком общей массой более 20 граммов.

Экспертиза показала, что в них находится героин. За незаконные сбыт наркотических средств девушке грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU