2020-06-23T14:54:32+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области украл со сберкнижки друга 100 тысяч и по пьяни признался ему в этом

Вор вернул третью часть, а остаток пришлось возвращать через правоохранителей
Ярослав ИВАНОВ
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Житель села Подгорного Калачеевского района обратился в полицию с заявлением, что его друг не возвращает сворованные у него деньги. Инцидент произошел еще осенью 2018 года. Тогда с его сберкнижки испарились 100 тысяч рублей. Часть денег приятель ему таки вернул, но уже год как выплаты прекратились.

38-летний задержанный признался в полиции, что дружит с потерпевшим около 10 лет. И на правах приятеля неоднократно помогал ему снять деньги с банковской карты, поэтому знает ее пин-код. В начале октября 2018 года он с товарищем выпивал у него в доме и когда тот уснул, взял его банковскую карточку. Он знал, что у друга на сберкнижке крупная сумма денег. Поэтому на следующий день попросил знакомую отвезти его в Урюпинск, чтобы обналичить вклад товарища. В соседней области он перевел около 100 тысяч рублей со сберкнижки на банковскую карту, а потом обналичил деньги.

За услуги извоза он заплатил девушке 30 тысяч рублей. Банковскую карту незаметно положил на место в доме потерпевшего. А спустя месяц на очередной попойке, под влиянием спиртного, признался ничего не подозревающему другу, что украл и потратил его деньги. Мужчина обещал приятелю возместить ущерб. И в течение нескольких следующих месяцев вернул 34 000 рублей. Но потом прекратил выплаты из-за трудного материального положения.

Теперь ему придется ответить за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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