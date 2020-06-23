Поправки в Конституцию: защита суверенитета, границ и закона России

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:17:41+03:00

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В одной из первых поправок, которая значится в новой редакции Конституции, говорится о защите суверенитета и территориальной целостности России. А любые действия, в том числе призыв, к отчуждению части нашей страны не допускаются.

Казалось бы, защита собственных границ и интересов должна быть важнейшей темой в главном национальном документе. Но в 1993-ем то ли из-за спешки, то ли из-за давления извне самые очевидные вещи оказались за бортом.

1 июля, а также с 25 по 30 июня, воронежцам, впрочем как и остальным россиянам, предстоит решить, хотят ли они, чтобы Конституция была дополнена. И для этого, конечно, нужно понимать, какие новые пункты появятся.

Защитим собственный закон

19 июня Верховный суд Нидерландов признал приемлемой кассационную жалобу России на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров ЮКОСа 57 миллиардов долларов. Огромная сумма. Запутанное и, мягко говоря, спорное дело, пропитанное политической подоплекой. И не известно, чем оно закончится.

Ведь только в феврале суд Гааги отменил выгодное для России решение Окружного суда от 2016 года и восстановил решение арбитража от 2014 года. Казалось бы, за столько лет можно было бы придти к решению. Но, похоже, все это лишь игра.

Но подобные игры неприемлемы, когда речь идет о стране. Как что-либо планировать, когда кто угодно пытается диктовать тебе правила? О каком полноценном суверенитете может идти речь?

Сейчас, например, чтобы защитить собственный закон в Конституцию хотят внести положение, согласно которому иностранное решение будет оспорено, если оно «противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации». То есть права западных стран не должны быть в приоритете.

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