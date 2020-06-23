В Воронеже прокуратура обнаружила массу нарушений в детском доме

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:10:43+03:00

Директора детдома и его подчиненных привлекли к административной ответственности

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Прокуратура области нашла массу нарушений в детском доме Воронежа. В ходе проверки выяснилось, что администрация учреждения не защищала жилищные и имущественные права воспитанников: не взыскивали алименты на их содержание с мам и пап, лишенных родительских прав, не все нуждающиеся были поставлены на учет для получения жилья. Также зафиксированы нарушения при приеме воспитанников в детдом, временной передаче в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Профилактическая работа с подростками, санитарно-эпидемиологические правила, пожарная безопасность, техническое состояние помещений и их обустройство - везде есть недочеты и нарушения.

По итогам проверки директор и ряд должностных лиц учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU