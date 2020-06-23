Бывший руководитель воронежского АИР стал главным по особым экономическим зонам

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:26:29+03:00

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Бывший глава воронежского «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов» (АИР) теперь будет курировать особые экономические зоны в России. Он стал главой акционерного общества «Особые экономические зоны», которое существует при Минэконоразвития и занимается развитием этих ОЭЗ.

Владимир Логинов возглавлял воронежский АИР с 2009 по 2018 годы и считался человеком экс-губернатора Алексея Гордеева. После его отставки чиновник отправился в Москву вслед за шефом. Там с 2018-го по 2019-й занимал должность заместителя Министра природных ресурсов и экологии России.

Не все воронежцы понимали, чем все-таки занимается АИР. Провозглашались какие-то проекты, суть и польза которых для простых людей была не понятна. А затем и вовсе следующего руководителя агентства Алексея Антиликаторова задержали по подозрению во взятке. По этому случаю сейчас ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU