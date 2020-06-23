Учительница из Воронежа учит писать посты в соцсетях

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:34:59+03:00

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Учительница начальных классов школы №88 Татьяна Матвеева идет в ногу со временем: ее ученики сдают домашки в необычной для школы, но привычной и интересной для ребят форме - в виде постов в сосцетях. Так, читательские дневники педагог разрешает вести в формате Instagram-блога, буктрейлеров (коротких видео о сюжете книги без спойлеров), путеводителей или гайдов - например, «Топ-3 причины не заходить в чужой дом на основе сказки «Маша и три медведя». Учитель призналась, что современная обучающая концепция хорошо себя зарекомендовала, а возникла она после анализа итогов Всероссийских проверочных работ.

- Изучив отчеты об итогах ВПР в 4 классе за несколько лет, я поняла, что самыми сложными оказались задания, где ученик должен сформулировать собственный жизненный опыт письменным высказыванием. Даже отличники «заваливались» именно на этих заданиях. Я поняла, что нужно давать детям знания, которые пригодятся им в жизни. На занятиях в «Клубе юных писателей» мы стали заниматься деловым письмом: писали объявления, приглашения, поздравления, заявления, объяснения, вежливый отказ, благодарности. Сначала зачитывали неудачный вид письма, находили ошибки и создавали инструкцию о том, как нужно писать, - рассказала Татьяна Матвеева. - Затем мы придумали организацию «Жили-были дети», где был руководитель, работал отдел маркетинга, HR, мы писали самые разные тексты. Такая работа дала свои результаты: дети действительно стали выполнять соответствующие задания по Всероссийским проверочным работам гораздо лучше.

После выпуска четвероклассников педагог решила опробовать методику и на первоклассниках. Теперь они учатся основам сторителлинга, написанию интересных текстов и постов для соцсетей.

Своей уникальной методикой обучения Татьяна Матвеева поделилась 18 июня на онлайн-конференции Яндекса «Формирование функциональной грамотности у российских школьников: реализация на практике. Взгляд с позиции учителя».

ИСТОЧНИК KP.RU