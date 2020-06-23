В воронежском "Арсенале" подготовили инсталляцию военного штаба

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:48:34+03:00

Но пока музей закрыт для посетителей

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В Воронеже в музее "Арсенал" завершился капитальный ремонт. Он продолжался с 2018 года. Как сообщили в региональном правительстве, там обновили крышу, смонтировали автоматическую установку газопожаротушения, полностью заменили системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Но самым главным для посетителей станет обновление экспозиции.

- Пространство верхнего зала представлено в виде художественного повествования с интерактивными и типологическими мини-комплексами. Основу экспозиции составляют подлинные предметы из фондов музея с привлечением материалов из Государственного Архива Воронежской области и архива УФСБ по Воронежской области. Подготовлена и специальная зона для занятий со школьниками – инсталляция «Землянка», представляющая военный штаб, - сообщили в региональном правительстве.

Но все это воронежцы пока не смогут увидеть - из-за коронавируса музей закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU