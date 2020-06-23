2020-06-23T12:48:34+03:00
Общество

В воронежском "Арсенале" подготовили инсталляцию военного штаба

Но пока музей закрыт для посетителей
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Музей откроют после снятия ограничений из-за коронавируса.Музей откроют после снятия ограничений из-за коронавируса.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронеже в музее "Арсенал" завершился капитальный ремонт. Он продолжался с 2018 года. Как сообщили в региональном правительстве, там обновили крышу, смонтировали автоматическую установку газопожаротушения, полностью заменили системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Но самым главным для посетителей станет обновление экспозиции.

- Пространство верхнего зала представлено в виде художественного повествования с интерактивными и типологическими мини-комплексами. Основу экспозиции составляют подлинные предметы из фондов музея с привлечением материалов из Государственного Архива Воронежской области и архива УФСБ по Воронежской области. Подготовлена и специальная зона для занятий со школьниками – инсталляция «Землянка», представляющая военный штаб, - сообщили в региональном правительстве.

Но все это воронежцы пока не смогут увидеть - из-за коронавируса музей закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже засыпали провал на месте разрушенного коллектора
24 июня в Воронеже: парад, гудки машин, песни по радио и салют на телебашне
Жительница Воронежской области оборудовала тайник с героином под скамейкой в парке
В Воронеже из-за парада у общественного транспорта поменяются маршруты
Житель Воронежской области украл со сберкнижки друга 100 тысяч и по пьяни признался ему в этом
В Воронеже 23 и 24 июня перекроют центр города
Поправки в Конституцию: защита суверенитета, границ и закона России
Предприятие выплатит 550 тысяч семье подростка, ставшего инвалидом после ДТП
В Воронеже прокуратура обнаружила массу нарушений в детском доме
Tele2 дарит бизнес-клиентам бонусные пакеты SMS
Учительница из Воронежа учит писать посты в соцсетях
Бывший руководитель воронежского АИР стал главным по особым экономическим зонам
Воронежец с ножом выбил у продавщицы киоска долг ее мужа