В воронежском "Арсенале" подготовили инсталляцию военного штаба
В Воронеже в музее "Арсенал" завершился капитальный ремонт. Он продолжался с 2018 года. Как сообщили в региональном правительстве, там обновили крышу, смонтировали автоматическую установку газопожаротушения, полностью заменили системы отопления, вентиляции и электроснабжения. Но самым главным для посетителей станет обновление экспозиции.
- Пространство верхнего зала представлено в виде художественного повествования с интерактивными и типологическими мини-комплексами. Основу экспозиции составляют подлинные предметы из фондов музея с привлечением материалов из Государственного Архива Воронежской области и архива УФСБ по Воронежской области. Подготовлена и специальная зона для занятий со школьниками – инсталляция «Землянка», представляющая военный штаб, - сообщили в региональном правительстве.
Но все это воронежцы пока не смогут увидеть - из-за коронавируса музей закрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU