Воронежец с ножом выбил у продавщицы киоска долг ее мужа

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:49:03+03:00

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В Воронеже по горячим следам поймали грабителя, угрожавшего своей жертве ножом.

Инцидент произошел около десяти часов вечера 19 июня в павильоне на улице Лизюкова. Угрожая 43-летней продавщице ножом, мужчина забрал 6000 рублей. Описывая приметы разбойника, женщина призналась, что он ей знаком, и забирая деньги, он сказал, что ее муж должен ему.

Разбойника задержали уже через несколько минут сотрудники патрульно-постовой службы. У 34-летнего мужчины, ранее судимого за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков, изъяли деньги и нож. За разбой ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU