2020-06-23T11:45:33+03:00
Общество

Воронежцы в течение трех дней не смогут получать водительские права в отделении на Холмистой

Сделать это можно по трём другим адресам
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В течение нескольких дней отделение ГИБДД N 1 на ул. Холмистой, 56 не будет выдавать и менять водительские удостоверения.

С 23 по 26 июня те, кто записался, могут получить документы в близлежащих подразделениях: ГИБДД N 2 (Воронеж, ул. Обручева, 3), ГИБДД N 8 (Новая Усмань, ул. Ленина, 303), ГИБДД N 12 (Семилуки, ул. 25 лет Октября, 118).

- В указанных подразделениях увеличено время предоставления госуслуг: с 23 по 26 июня (включая 24 июня) - с 8.00 до 20.00, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Как в автосалонах "разводят" воронежцев
Воронежцы в течение трех дней не смогут получать водительские права в отделении на Холмистой
Второй спецрейс в Воронеж для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении, перенесли
Еще 462 воронежца вылечились от коронавируса
В Воронежской области от коронавируса скончался 31-й пациент
Воронежец хотел заработать на сдаче квартиры, а потерял 136 тысяч
В Воронежской области перевернулся «Фольксваген Транспортер»: водитель погиб
В Воронежской области Борисоглебская больница извинилась перед пациенткой за ужасные условия
Еще 197 воронежцев заболели коронавирусом
Воронежская телевышка будет салютовать в честь парада Победы
Филармония приглашает воронежцев отметить День балалайки
В Воронеже пьяная компания жестко избила тренера по легкой атлетике
В Воронеже активисты расчистили старинный съезд - объект культурного наследия
Во время пандемии коронавируса 11,6 тысяч воронежцев потеряли работу
Девушка из Воронежа пыталась продать шубу, но перевела деньги мошеннице
Родители утонувшей в пруду 4-летней девочки состояли на учете в Воронежской области