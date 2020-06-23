Воронежцы в течение трех дней не смогут получать водительские права в отделении на Холмистой

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:45:33+03:00

Сделать это можно по трём другим адресам

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В течение нескольких дней отделение ГИБДД N 1 на ул. Холмистой, 56 не будет выдавать и менять водительские удостоверения.

С 23 по 26 июня те, кто записался, могут получить документы в близлежащих подразделениях: ГИБДД N 2 (Воронеж, ул. Обручева, 3), ГИБДД N 8 (Новая Усмань, ул. Ленина, 303), ГИБДД N 12 (Семилуки, ул. 25 лет Октября, 118).

- В указанных подразделениях увеличено время предоставления госуслуг: с 23 по 26 июня (включая 24 июня) - с 8.00 до 20.00, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU