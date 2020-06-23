Воронежец хотел заработать на сдаче квартиры, а потерял 136 тысяч

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:25:16+03:00

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За 22 июня мошенники обманули шестерых жителей Воронежской области. Почти все аферы были совершены дистанционно - по телефону или через интернет. Общий ущерб потерпевших составил 230 тысяч рублей.

Больше всех потерял 78-летний житель Железнодорожного района Воронежа. Пенсионер хотел заработать, сдав квартиру, но сам лишился 136,5 тысяч рублей. Под предлогом аренды жилья мужчине позвонил неизвестный, представившийся военнослужащим. Он сказал что готов внести залог, только надо совершить несколько банковских операций - мол, ему нужен для бухгалтерии банковский чек. Пенсионер выполнил их у банкомата под диктовку лже-квартиросъемщика, в итоге со счета исчезли все его сбережения.

Будьте бдительны при общении с неизвестными, не сообщайте им данные своих банковских карт и ничего не выполняйте под диктовку.

ИСТОЧНИК KP.RU