Еще 197 воронежцев заболели коронавирусом
Всего с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 6259 жителей региона
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23 июня оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о новых 197 случаях заражения. Таким образом, к сегодняшнему дню COVID-19 диагностировали у 6259 жителей Воронежской области. С болезнью справились 3178 человек. К сожалению, 30 пациентов умерли от коронавируса.
По состоянию на 23 июня, коэффициент распространения инфекции в регионе равен 1 (при норме 0,8). Свободных коек для лечения Covid-19 - 31,6% (при норме 50%).
Тестирование на 100 тысяч жителей идет опережающими темпами - 209,2 (при норме 90).
ИСТОЧНИК KP.RU