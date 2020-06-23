Филармония приглашает воронежцев отметить День балалайки

23 Июнь 2020 2020-06-23T08:27:54+03:00

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23 июня отмечается Международный День балалайки. Этот день считается профессиональным праздником всех музыкантов-народников. По случаю праздника филармония приготовила концерт с участием Воронежского русского народного хора имени Массалитинова, преподавателей и учащихся ДШИ Воронежской и Липецкой областей.

Кроме того, 23 июня исполняется 131 год со дня рождения Анны Ахматовой. Зимой 1936 года Ахматова навещала в Воронеже Осипа Мандельштама. «А над Петром воронежским — вороны, Да тополя, и свод светло-зеленый…» - писала она в своем стихотворении «Воронеж». Об этом расскажет в рубрике «История в лицах» профессор Бронислав Табачников.

Начало трансляций в 11.00 в группе филармонии «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU