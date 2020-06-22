В Воронеже активисты расчистили старинный съезд - объект культурного наследия

22 Июнь 2020 2020-06-22T20:11:37+03:00

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Во время дорожного ремонта на проспекте Революции обнаружили булыжную мостовую, которой, по версии некоторых местных краеведов, может быть не меньше 200 лет. Тут же пошли разговоры о том, почему бы одну из главных улиц города не сделать и вовсе пешеходной.

Активисты проекта UrbanTeam решили привлечь внимание к другому объекту культурного наследия регионального значения «Ильинскому съезду», где также сохранились подпорные стены и мостовая. Сейчас этот участок более известен, как Севастопольский съезд.

На такой шаг урбанистов вдохновил онлайн-проект #ЗаповедныйВоронеж историка Владимира Размустова. Они хотели привлечь внимание к проблеме реконструкции, благоустройства и включения в современную общественную зону самой исторической части Воронежа, незаслуженно оставшейся без внимания.

Ведь этот объект зарегистрирован в Едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с приказом Минкультуры.

Волонтеры своими силами убрали съезд от сорной травы и бытового мусора. Но важно, чтобы теперь к работе на этом участке привлекли специалистов. И, быть может, именно Ильинский съезд станет новым местом притяжения в Воронеже?

ИСТОЧНИК KP.RU