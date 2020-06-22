Девушка из Воронежа пыталась продать шубу, но перевела деньги мошеннице

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:51:27+03:00

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20-летняя жительница Ленинского района в интернете разместила объявление о продаже шубы. Вскоре в мессенджере ей написала покупательница. Девушки обговорили сделку. В итоге незнакомка отправила юной жительнице Воронежа ссылку, якобы для заполнения формы по доставке товара.

Девушка ввела требуемые данные, включая конфиденциальную информацию о банковской карте, а потом подтвердила непонятные ей финансовые операции паролем из смс-сообщения. В итоге девушка потеряла более 8 тысяч рублей После чего номер лжепокупательницы оказался заблокирован.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейские в очередной раз напоминают воронежцам о необходимости проявлять бдительность при осуществлении финансовых сделок с неизвестными.

ИСТОЧНИК KP.RU