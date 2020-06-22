2020-06-22T17:41:12+03:00
Общество

В Воронеже ветеранов и волонтеров проверят на коронавирус за день до парада Победы

Также тесты пройдут сопровождающие и водители
Олег ИВАНОВ
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С 22 по 23 июня с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер состоится проведение ПЦР-исследований на COVID-19 участников военного парада: ветеранов, их сопровождающих, водителей и волонтеров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- В день проведения парада медработники обеспечат дистанционную термометрию ветеранов ВОВ перед выходом из дома. Для оказания неотложной медицинской помощи 24 июня с 9:00 и до окончания мероприятия на площади Ленина будут дежурить медицинские работники ВОКБ №2 и специализированные бригады центра медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи, - отметили в облздраве.

Также медработники будут проводить дистанционную термометрию всем участникам мероприятия при входе на трибуну.

Напомним, треть воронежцев собирается вживую смотреть парад Победы на площади Ленина. Это мы узнали, проведя опрос вместе с социологической службой «Ваше мнение!».

После парада в Воронеже состоится всероссийская акция «Звон Победы» в честь воинов, павших в Великой Отечественной войне, а также в знак приверженности Миру на всей земле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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