В Воронеже после работ по консервации открылся памятник Великой Отечественной войне «Ротонда»

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:18:45+03:00

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В церемонии приняли участие губернатор Воронежской области, член регионального политического совета партии «Единая Россия» Александр Гусев, председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов, мэр Воронежа Вадим Кстенин, депутат Государственной Думы, председатель Воронежского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Евгений Ревенко, представители администраций области и Воронежа, Воронежского регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Перед началом торжественного митинга, посвященного открытию памятника, члены делегации возложили цветы к памятному знаку и почтили минутой молчания память всех погибших в Великой Отечественной войне.

Открывая митинг, губернатор Александр Гусев подчеркнул, что Ротонда – свидетельство тех трагических событий, которые пережила страна, и тех подвигов, которые совершил наш народ. Задача нынешних поколений – сохранить память о Великой Отечественной войне в умах и сердцах людей.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов подчеркнул, что День памяти и скорби – важная дата для жителей всей страны.

«Наша Родина свободна и независима благодаря нашим предкам, старшему поколению, которое прошло эту войну, победило, не сдалось, отстояло наши города. Мы, жители Воронежской области, гордимся тем, что один из памятников Великой Отечественной войны – Ротонда – сохранен. Это память о том, какой страшной ценой наша страна отстояла свою независимость. Сегодня важно, что мы помним свою историю, что люди, которые прошли эту войну, живы до сих пор, и очень важно, чтобы они передали память о тех днях будущим поколениям», – сказал Владимир Нетёсов.

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