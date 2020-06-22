2020-06-22T16:47:58+03:00
Общество

Воронежцы могут получить за свой социальный проект денежную премию

Для этого до 26 июня им нужно подать заявку на конкурс церковно-общественных инициатив «Жить вместе»
Татьяна МИСТЮКОВА
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Культурно-просветительский фонд «Преображение» при поддержке Форума «Имеющие надежду» принимает заявки на соискание премии «Жить вместе».

В конкурсе могут принимать участие как отдельные граждане, так и коллективы в составе юридического лица. Они должны предоставить организаторам свой социальный проект на одну из номинаций.

Первая номинация называется «Церковь»: это могут быть инициативы, направленные на духовное и церковное просвещение, усвоение опыта новомучеников и исповедников российских, развитие общения на приходах, в общинах, различных социальных и церковных группах.

Вторая номинация - «Общество» - предполагает проекты по возрождению культурного наследия, преодолению исторического и культурного беспамятства, восстановлению преемства лучших традиций, развитию добрососедских отношений, укреплению межпоколенческих связей, работе с трудным прошлым.

Участие в конкурсе бесплатное с условием, что проект должен работать не менее трех лет.

Призовой фонд премии составляет 200 тысяч рублей. Заявки принимаются до 26 июня, награждение победителей состоится 23 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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