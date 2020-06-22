Поправки в Конституцию: как новый закон должен ограничить чиновников

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:34:07+03:00

Для тех, кто занимает «критически важные» должности, хотят ввести запрет на иностранные гражданства и счета в зарубежных банках

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1 июля, а также с 25 по 30 июня, воронежцам, впрочем, как и остальным россиянам, предстоит ответить «да» или «нет» изменениям в Конституцию. Каким бы ни было наше общее решение уже сейчас понятно одно - эта неделя войдет в учебники по истории современной России.

Однако, чтобы в должной степени понимать решение, которое все мы должны принять сегодня, нам необходима ретроспектива. Те, кто принимал участие в референдуме 12 декабря 1993 года, помнит драматичную предысторию: тогда, в 1990–1993 годах, развернулась борьба за Конституцию, которую сегодня принято называть «ельцинской».

Стреляющий танк - «обложка» действующей Конституции

В мае 1993 года президент Борис Ельцин опубликовал проект основного закона страны. Хотя работы над новой редакцией шли в течение трех лет, получилась она в итоге довольно скороспелой. Виной ли тому упорство консервативных депутатов? Колебания по поводу распределения полномочий? Давление извне? Даже сейчас трудно дать однозначную оценку.

А как объяснить, что дорабатывать новую Конституцию в итоге решили без съезда непосредственных участников, чиновников, которые изначально были включены в рабочую группу? Даже если не углубляться в историю, понятно, что тогда во власти произошел раскол.

Творить в атмосфере недоверия и уже тем более непонимания ключевых процессов - задача, мягко говоря, не легкая. Сегодня можно встретить мнение, что работа и вовсе велась под сильным влиянием зарубежных специалистов – немцев и американцев. Но разве за руку кого-то поймали? Хотя даже официальные участники того процесса подтверждают, что одним из ориентиров была модель США.

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