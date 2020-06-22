На воронежской трассе женщина на «Мерседесе» насмерть сбила дорожного рабочего
Мужчина в это время убирал обочину
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТПФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Острогожской районе под колесами автомобиля погиб 47-летний работник дорожной службы: мужчина приводил в порядок кювет и обочину, не выходя на проезжую часть. ДТП случилось 22 июня примерно в 9.20 часов на 105 км автодороги «Воронеж-Луганск».
На рабочего наехал «Мерседес-Бенц», за рулем которого была 44-летняя жительница Россоши.
- Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU