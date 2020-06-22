2020-06-22T18:53:00+03:00
Происшествия

На воронежской трассе женщина на «Мерседесе» насмерть сбила дорожного рабочего

Мужчина в это время убирал обочину
Олег ИВАНОВ
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Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТППроводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТПФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Острогожской районе под колесами автомобиля погиб 47-летний работник дорожной службы: мужчина приводил в порядок кювет и обочину, не выходя на проезжую часть. ДТП случилось 22 июня примерно в 9.20 часов на 105 км автодороги «Воронеж-Луганск».

На рабочего наехал «Мерседес-Бенц», за рулем которого была 44-летняя жительница Россоши.

- Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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