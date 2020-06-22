Воронежские школьники зажгли виртуальную свечу памяти в честь жертв Великой Отечественной войны

22 Июнь 2020 2020-06-22T16:15:00+03:00

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В день Памяти и скорби школьники из 13-ой школы организовали на своей станице в соцсети «Вконтакте» акцию «Свеча памяти». Ребята напомнили, что начавшаяся в этот день 79 лет назад война унесла 27 миллионов жизней. И именно столько свечей зажгутся в память о жертвах фашизма.

По всей стране в 12.15 прошла Минута Молчания. А ребята из «тринашки» вспомнили своих родственников, воевавших за свободу и отдавших жизнь на полях сражений и в тылу.

На странице в соцсети они разместили фотографии героев, назвав их «Наш бессмертный полк».

ИСТОЧНИК KP.RU