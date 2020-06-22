2020-06-22T15:54:46+03:00
Общество

Треть воронежцев собирается вживую смотреть парад Победы на площади Ленина

Однако есть и те, кто не посетит мероприятие, опасаясь коронавируса
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Еще 33% респондентов сказали, что у них нет времени, поэтому смотреть шествие военных они не пойдуЕще 33% респондентов сказали, что у них нет времени, поэтому смотреть шествие военных они не пойдуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

20 июня в 10:00 на главной площади города состоялась первая и единственная масштабная репетиция парада Победы. 24 июня в правительстве региона сообщили: торжество пройдет с соблюдением всех мер безопасности против распространения коронавируса. Увидеть парад в честь 75-летия Победы смогут все желающие. Организаторы просят соблюдать дистанцию и не забывать про маски.

«КП-Воронеж» вместе с социологической службой «Ваше мнение!» узнали у горожан, планируют ли они посетить это мероприятие.

33% воронежцев, участвовавших в опросе, подтвердили, что им было бы интересно посмотреть парад вживую, и они, скорее всего, придут на площадь Ленина. С другой стороны 33% респондентов сказали, что у них нет времени, поэтому смотреть шествие военных они не пойду.

Еще 19% горожан отказываются от участия, так как опасаются нового коронавируса. Другие 8% и вовсе сказали, что им парад Победы 24 июня не интересен. Остальные участники опроса затруднились ответить.

В Воронеже будут участвовать более трех тысяч военнослужащих (в их числе впервые будут 103 женщины-гвардейцы) и около 110 единиц вооружения, военной и специальной техники. Торжественное шествие пройдет по площади Ленина. Уже известно, что в параде примут участие ветераны, которым накануне бесплатно сделают тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где воронежцы проводят лето 2020 года
На воронежской трассе женщина на «Мерседесе» насмерть сбила дорожного рабочего
Воронежские школьники зажгли виртуальную свечу памяти в честь жертв Великой Отечественной войны
Треть воронежцев собирается вживую смотреть парад Победы на площади Ленина
В центре Воронежа снесли дом со 120-летней историей
В Воронежской области остановили пьяного мотоциклиста на байке без номеров
В Воронежском дворе в огромную яму обвалился асфальт
Появилось видео ограбления банка в Северном микрорайоне Воронежа
В Воронеже открыли более ста дежурных групп в детсадах
Воронежцам напомнили, где можно проголосовать
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки
В Воронежской области в пруду утонула 4-летняя девочка