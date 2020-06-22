Треть воронежцев собирается вживую смотреть парад Победы на площади Ленина

22 Июнь 2020 2020-06-22T15:54:46+03:00

Еще 33% респондентов сказали, что у них нет времени, поэтому смотреть шествие военных они не пойду Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Однако есть и те, кто не посетит мероприятие, опасаясь коронавируса

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20 июня в 10:00 на главной площади города состоялась первая и единственная масштабная репетиция парада Победы. 24 июня в правительстве региона сообщили: торжество пройдет с соблюдением всех мер безопасности против распространения коронавируса. Увидеть парад в честь 75-летия Победы смогут все желающие. Организаторы просят соблюдать дистанцию и не забывать про маски.

«КП-Воронеж» вместе с социологической службой «Ваше мнение!» узнали у горожан, планируют ли они посетить это мероприятие.

33% воронежцев, участвовавших в опросе, подтвердили, что им было бы интересно посмотреть парад вживую, и они, скорее всего, придут на площадь Ленина. С другой стороны 33% респондентов сказали, что у них нет времени, поэтому смотреть шествие военных они не пойду.

Еще 19% горожан отказываются от участия, так как опасаются нового коронавируса. Другие 8% и вовсе сказали, что им парад Победы 24 июня не интересен. Остальные участники опроса затруднились ответить.

В Воронеже будут участвовать более трех тысяч военнослужащих (в их числе впервые будут 103 женщины-гвардейцы) и около 110 единиц вооружения, военной и специальной техники. Торжественное шествие пройдет по площади Ленина. Уже известно, что в параде примут участие ветераны, которым накануне бесплатно сделают тест на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU