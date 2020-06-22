2020-06-22T15:03:16+03:00
Происшествия

В Воронежском дворе в огромную яму обвалился асфальт

Грунт размыло из-за аварии на канализации
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено ООО "РВК-Воронеж"фото предоставлено ООО "РВК-Воронеж"
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В субботу, 20 июня, жители многоэтажных домов по проспекту Патриотов заметили во дворе огромную яму под обвалившимся асфальтом. Воронежцы позвонили на телефон экстренных служб. После осмотра места выяснилось, что грунт размыли стоки из канализации: на коллекторе полуметрового диаметра обрушился свод.

- В настоящее время ведутся работы по замене поврежденного участка, - рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж». - Угрозы выхода стоков на поверхность нет. На время ремонта водоотведение будет осуществляться по временной схеме, без ограничения услуги.

Над устранением аварии работают 4 единицы спецтехники. Ремонт обещают устранить в короткий срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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