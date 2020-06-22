2020-06-22T14:51:28+03:00
Происшествия

Появилось видео ограбления банка в Северном микрорайоне Воронежа

По неофициальной информации, молодой человек вынес около двух миллионов рублей [видео]
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Фото предполагаемого грабителя.Фото предполагаемого грабителя.
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Появилось видео ограбления банка в Северном микрорайоне Воронежа. Запись с камер видеонаблюдения поступила в редакцию «КП - Воронеж». На ней видно, как вооруженный молодой человек в черной кепке, серой футболке и темных штанах входит в помещение и направляет пистолет на сотрудников организации. Затем работники и грабитель проходят по коридору в другой зал. По всей вероятности, в кассу. Через какое-то время молодой человек покидает здание с рюкзаком, набитым деньгами, а в отделении банка начинается суета.

Напомним, ограбление произошло около пяти часов вечеро 20 июня в финансовой организации на улице Владимира Невского. Поймать преступника по горячим следам не удалось. Размер похищенной суммы правоохранители не называют. Однако, по неофициальной информации, речь идет как минимум об 1,7 млн рублей.

Ограбление банка в Северном микрорайоне Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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