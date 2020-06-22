22 Июнь 2020 2020-06-22T14:51:28+03:00

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Появилось видео ограбления банка в Северном микрорайоне Воронежа. Запись с камер видеонаблюдения поступила в редакцию «КП - Воронеж». На ней видно, как вооруженный молодой человек в черной кепке, серой футболке и темных штанах входит в помещение и направляет пистолет на сотрудников организации. Затем работники и грабитель проходят по коридору в другой зал. По всей вероятности, в кассу. Через какое-то время молодой человек покидает здание с рюкзаком, набитым деньгами, а в отделении банка начинается суета.

Напомним, ограбление произошло около пяти часов вечеро 20 июня в финансовой организации на улице Владимира Невского. Поймать преступника по горячим следам не удалось. Размер похищенной суммы правоохранители не называют. Однако, по неофициальной информации, речь идет как минимум об 1,7 млн рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/786350" frameborder="0"></iframe> Ограбление банка в Северном микрорайоне Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU