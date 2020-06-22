2020-06-22T14:29:58+03:00
Общество

В Воронеже открыли более ста дежурных групп в детсадах

То есть за последнее время их количество выросло примерно в 2,5 раза
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Управлением образования постоянно ведется мониторинг поступающих заявок от родителейУправлением образования постоянно ведется мониторинг поступающих заявок от родителейФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В 42 детских садах Воронежа работают 114 дежурных групп, в которые зачислены 1300 детей. Об этом 22 июня «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе мэрии. Их организуют для тех, кто работает и не имеет возможности обеспечить присмотр за ребенком. До этого мы говорили только о 45 группах.

- Управлением образования постоянно ведется мониторинг поступающих заявок от родителей и по тем учреждениям, где дежурные группы доукомплектованы, исходя из существующей потребности, может приниматься решение об открытии дополнительных групп. Все ранее поданные от родителей заявки, соответствующие требованиям для зачисления в дежурную группу, остаются в резерве, до родителей информация доводится индивидуально, - комментируют в мэрии.

Напомним, чтобы оформить ребенка в дежурную группу, нужно лично (с 9.00 до 18.00) или по электронной почте подать в свой детсад заявление и справки с места работы обоих родителей. По согласованию с облздравом медицинские справки о здоровье малыша и его эпидокружении, требующиеся для зачисления, можно получить на дому. В течение суток после отправки всех документов родителям должен прийти ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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