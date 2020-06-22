2020-06-22T14:29:21+03:00
Общество

Воронежцам напомнили, где можно проголосовать

Мэрия опубликовала адреса избирательных участков города
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В преддверии дня голосования по поправкам в Конституцию России мэрия Воронежа опубликовала на своем сайте полный список избирательных участков по всем районам с указанием адресов. Найти его можно в разделе объявлений.

Напомним, голосование пройдет 1 июля (этот день объявлен выходным), но досрочно принять участие в нем можно уже с 25 июня. Как рассказали в избиркоме, голосование пройдет со строгим соблюдением всех противоэпидемических требований. Воронежцам выдадут средства защиты, а сам процесс пройдет бесконтактным способом. Там, где площадь помещения позволяет организовать отдельные потоки входящих и выходящих голосующих, весь процесс будет происходить в здании. Там, где места недостаточно, обещают организовать голосование на прилегающей к участку территории.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где воронежцы проводят лето 2020 года
На воронежской трассе женщина на «Мерседесе» насмерть сбила дорожного рабочего
Воронежские школьники зажгли виртуальную свечу памяти в честь жертв Великой Отечественной войны
Треть воронежцев собирается вживую смотреть парад Победы на площади Ленина
В центре Воронежа снесли дом со 120-летней историей
В Воронежской области остановили пьяного мотоциклиста на байке без номеров
В Воронежском дворе в огромную яму обвалился асфальт
Появилось видео ограбления банка в Северном микрорайоне Воронежа
В Воронеже открыли более ста дежурных групп в детсадах
Воронежцам напомнили, где можно проголосовать
Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке на новостройки
В Воронежской области в пруду утонула 4-летняя девочка