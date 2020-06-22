Воронежцам напомнили, где можно проголосовать

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:29:21+03:00

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В преддверии дня голосования по поправкам в Конституцию России мэрия Воронежа опубликовала на своем сайте полный список избирательных участков по всем районам с указанием адресов. Найти его можно в разделе объявлений.

Напомним, голосование пройдет 1 июля (этот день объявлен выходным), но досрочно принять участие в нем можно уже с 25 июня. Как рассказали в избиркоме, голосование пройдет со строгим соблюдением всех противоэпидемических требований. Воронежцам выдадут средства защиты, а сам процесс пройдет бесконтактным способом. Там, где площадь помещения позволяет организовать отдельные потоки входящих и выходящих голосующих, весь процесс будет происходить в здании. Там, где места недостаточно, обещают организовать голосование на прилегающей к участку территории.

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ИСТОЧНИК KP.RU