В Воронежской области в пруду утонула 4-летняя девочка

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:03:58+03:00

Родители, видимо, выпили и не уследили за всеми своими детьми

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21 июня в поселке Перелешинский Панинского района выбралась на отдых многодетная семья: родители привели с собой к пруду семерых детей в возрасте от 2 до 13 лет. К сожалению, уследить за всеми мальчишками и девчонками они не смогли.

Без присмотра взрослых оказалась 4-летняя девочка, она забралась в воду и утонула. По данным следствия, ЧП случилось около 16.30. Следователи возбудили уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

- По предварительным данным родители девочки, будучи на отдыхе с детьми, находились в состоянии алкогольного опьянения. Следователями СК проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти ребенка, допрошены свидетели. Расследование продолжается, – рассказал руководитель Аннинского межрайонного следственного отдела регионального СК России Роман Филатов.

ИСТОЧНИК KP.RU