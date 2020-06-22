В Воронеж доставили землю с места гибели Романа Филипова

22 Июнь 2020 2020-06-22T14:07:16+03:00

Гильзы с выгравированными датой и местом подвига будут хранить в школе №85

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В Воронеж привезли землю с места гибели Героя России Романа Филипова в Сирии. Событие приурочили к Дню памяти и скорби, 22 июня. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.

Предполагается, что землю в трех гильзах, на которых выгравированы дата и место гибели героя, разместят в музее школы №85, где учился Роман, носящей теперь его имя.

Корреспонденты «КП» в Воронеже созвонились с отцом Романа Николаем Филиповым.

- Я сейчас нахожусь на изоляции, - рассказал нам Николай Серафимович. - Об этой акции даже ничего не слышал. Конечно, мне очень приятно.

Напомним, 33-летний майор Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля 2018 года. Он управлял штурмовиком Су-25, когда его боевую машину поразила ракета. Летчик сумел успешно катапультироваться, но на земле попал в окружение сирийских боевиков. Какое-то время он отстреливался из-за каменной насыпи, а потом подорвал себя гранатой, не желая сдаваться в плен. Романа похоронили в Воронеже на Аллее Славы Коминтерновского кладбища.

Владимир Путин посмертно присвоил Роману Филипову звание Героя России.

У школы №85, где учился Роман, установили памятник герою.

ИСТОЧНИК KP.RU