2020-06-22T11:35:20+03:00
Происшествия

В Воронежской области в лобовом столкновении пострадали пять человек

Среди них – два ребенка
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской областиФото с сайта ГУ МВД по Воронежской области
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В воскресенье, 21 июня, около 15 часов в Верхнехавском районе Воронежской области на 34 километре дороги «М-4 «Дон» - с. Малая Приваловка – граница Липецкой области» столкнулись «Опель Корса» и «Вольво S40». По предварительной информации, 56-летний водитель «Опеля» выехал на полосу встречного движения и в лобовую столкнулся с «Вольво», за рулем которой сидела 46-летняя женщина.

В результате аварии ранения получили оба водителя, 43-летняя пассажирка «Вольво» и две девочки – 7 и 11 лет.

Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. По факту аварии в полиции начали проверку с целью установления всех обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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