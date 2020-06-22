Воронежец хочет оспорить решение общего собрания жильцов дома восьмилетней давности

22 Июнь 2020 2020-06-22T08:39:13+03:00

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Житель дома №8/2 по улице Беговой обратился в государственную жилищную инспекцию Воронежской области с заявлением о проверке законности решений общего собрания, принятых аж 22 марта 2018 года. На этом собрании, в частности, собственники приняли решения об увеличении стоимости коммунальных услуг в связи с отсутствием ОДПУ; о расторжении договора управления с управляющей компанией и выборе способа управления домом; об утверждении условий и заключении договора управления. Почему собственник только сейчас, спустя восемь лет, вспомнил об этом, остается загадкой.

Тем не менее, в ГЖИ жалобу приняли, рассмотрели и нашли обоснованной. По мнению инспекторов, решения общего собрания были приняты с существенными нарушениями требований жилищного законодательства.

Теперь ведомство намерено обратиться в Коминтерновский районный суд с исковым заявлением о признании недействительными решений общего собрания собственников помещений многоквартирного дома № 8/2 по ул. Беговая, оформленных протоколом от 22.03.2012 г. № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU