Мошенники лишили воронежскую пенсионерку 1,6 миллиона рублей

21 Июнь 2020 2020-06-21T22:08:54+03:00

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69-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию после того, как аферист выманил у нее обманом крупную сумму денег. Как сообщают «Новости Воронежа», мужчина позвонил пенсионерке на мобильник и представился сотрудником службы безопасности банка. Сказал, что с ее счета якобы пытаются похитить деньги, и предложил «обезопасить» средства. Но для этого понадобится перевести их на другой счет.

Женщина сообщила мошеннику персональные данные, в том числе номер своей банковской карты. После чего с ее счета исчезли 1 млн 605 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU