В Воронеже подсчитали средний заработок специалиста по льготам и компенсациям
По данным сайта Superjob в среднем специалист по льготам и компенсациям в Воронеже зарабатывает в месяц 63 тысячи рублей. Это чуть меньше двух средних зарплат в Воронежской области за прошлый год.
Напомним, среднюю зарплату по региону недавно назвал губернатор Александр Гусев в ходе отчета о работе правительства области за 2019-ый. Она составила 33700 рублей.
В то же время в Москве эти специалисты могут рассчитывать на 110 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – на 90 тысяч рублей.
- В других крупных городах средний размер заработной платы данной категории составляет: в Новосибирске - 66 тысяч, Екатеринбурге – 74 тысячи, Ростове-на-Дону – 68 тысяч, Челябинске – 64 тысячи, Омске – 58 тысяч в месяц, - отметили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.
Примерно на 7-10 тысяч меньше, чем в Воронеже, аналогичные специалисты будут зарабатывать в Астрахани и в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU