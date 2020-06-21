В Воронеже подсчитали средний заработок специалиста по льготам и компенсациям

21 Июнь 2020 2020-06-21T18:44:24+03:00

Его размер составил почти две средние зарплаты по региону

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По данным сайта Superjob в среднем специалист по льготам и компенсациям в Воронеже зарабатывает в месяц 63 тысячи рублей. Это чуть меньше двух средних зарплат в Воронежской области за прошлый год.

Напомним, среднюю зарплату по региону недавно назвал губернатор Александр Гусев в ходе отчета о работе правительства области за 2019-ый. Она составила 33700 рублей.

В то же время в Москве эти специалисты могут рассчитывать на 110 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – на 90 тысяч рублей.

- В других крупных городах средний размер заработной платы данной категории составляет: в Новосибирске - 66 тысяч, Екатеринбурге – 74 тысячи, Ростове-на-Дону – 68 тысяч, Челябинске – 64 тысячи, Омске – 58 тысяч в месяц, - отметили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

Примерно на 7-10 тысяч меньше, чем в Воронеже, аналогичные специалисты будут зарабатывать в Астрахани и в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU