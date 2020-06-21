2020-06-21T16:38:13+03:00
Происшествия

В Воронеже телефонный террорист нашел очередную "жертву"

На сей раз он "заминировал" дом на улице Переверткина
Татьяна МИСТЮКОВА
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В Воронеже серийный телефонный террорист снова "заминировал" дом. В ГУ МВД по Воронежской области рассказали, что примерно в 13.40 поступила информация о том, что в многоквартирном доме на ул. Переверткина может быть взрывное устройство. Впоследствии выяснилось, что, конечно, никакой бомбы там нет. А звонил житель Воронежа 1972 года рождения, которого в полиции уже знают по подобным звонкам.

На этот раз мужчина, якобы слышал от своего соседа, что тот хочет взорвать дом. Хулиган сейчас находится в отделе полиции, на него составили административный протокол. Максимум, что ему грозит - штраф. Знакомые с ситуацией говорят, что воронежец не шизофреник, но, когда выпьет, его тянет на такие подвиги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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