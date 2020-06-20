Воронежец, устроивший столкновение гидроцикла с моторкой на реке Воронеж, не имел прав на управление судном

20 Июнь 2020 2020-06-20T17:22:28+03:00

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Стали известны подробности пятничного происшествия на реке Воронеж, где столкнулись гидроцикл и моторная лодка. Инцидент произошел в районе пляжа Чертовицкий, сообщает Московская межрайонная транспортная прокуратура. Напомним, за рулем первого судна находился 32-летний воронежец. По данным следователей мужчина не имел права на управление маломерным судном, хотя сам гидроцикл был зарегистрирован. Авария произошла из-за нарушения водителем правил маневрирования. В результате этого судно столкнулось с моторной лодкой, где находились супруги.

- В настоящее время водитель гидроцикла привлечен к административной за управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном и за нарушение судоводителем, управляющим маломерным судном, правил маневрирования, - рассказали в Московской межрайонной следственной прокуратуре. – Нарушителю назначили штраф в размере 16 тысяч рублей.

Воронежская транспортная прокуратура продолжает проверку по факту столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU