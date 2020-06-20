2020-06-20T16:04:38+03:00
Общество

Доставка материалов для реконструкции путепровода может вызвать заторы на улицах Воронежа

На виадуке приступили к монтажу балок первого пролета
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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К вечеру 19 июня в Воронежа завершился демонтаж всех 16 балок пролета №3 на виадуке на улице 9 Января. Ночью рабочие переставили кран грузоподъёмностью 400 тонн и с утра субботы приступили к монтажу балок на пролёте №1.

Собрать все 17 балок первого пролета обещают в ближайшее время. Затем подрядчик приступит к разбору последнего, четвертого, пролёта. Параллельно готовятся к монтажу балок пролёты №№ 6 и 7.

В мэрии также рассказали, что доставку балок к месту планируют на 21 июня с помощью крупногабаритной техники. Балковозы в сопровождении машин ГИБДД пройдут по улицам Донбасской, Московскому проспекту, проспекту Труда и улице 9 Января. Перекрывать движение здесь не будут, но чиновники предупредили, что во время проезда длинномерной техники возможны заторы.

Напомним, согласно новым срокам, окончание работ на путепроводе планируется к 1 октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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