Доставка материалов для реконструкции путепровода может вызвать заторы на улицах Воронежа
К вечеру 19 июня в Воронежа завершился демонтаж всех 16 балок пролета №3 на виадуке на улице 9 Января. Ночью рабочие переставили кран грузоподъёмностью 400 тонн и с утра субботы приступили к монтажу балок на пролёте №1.
Собрать все 17 балок первого пролета обещают в ближайшее время. Затем подрядчик приступит к разбору последнего, четвертого, пролёта. Параллельно готовятся к монтажу балок пролёты №№ 6 и 7.
В мэрии также рассказали, что доставку балок к месту планируют на 21 июня с помощью крупногабаритной техники. Балковозы в сопровождении машин ГИБДД пройдут по улицам Донбасской, Московскому проспекту, проспекту Труда и улице 9 Января. Перекрывать движение здесь не будут, но чиновники предупредили, что во время проезда длинномерной техники возможны заторы.
Напомним, согласно новым срокам, окончание работ на путепроводе планируется к 1 октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU