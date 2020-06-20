2020-06-20T14:42:06+03:00
Общество

Вадим Кстенин: "Мы понимаем, что школа должна стать нашей гордостью и примером для других городов"

Уникальный образовательный центр вместит 110 классов по 26 учеников
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта мэрии ВоронежаФото с сайта мэрии Воронежа
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В пятницу, 19 июня, администрация Воронежа заключила с АО ПИ «Гипрокоммундортранс» контракт на проектирование уникального образовательного центра на 2860 мест, аналогов которому нет в России. О строительстве школы глава города Вадим Кстенин рассказал накануне в рамках ежегодного отчета о работе мэрии. В пятницу мэр провел установочное совещание с победителями аукциона на разработку проекта. На встрече присутствовали руководитель департамента, образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов и помощник губернатора Воронежской области Константин Кузнецов.

Согласно заданию, проект новой школы, которая появится на Московском проспекте, будет предусматривать строительство здания общей площадью до 60 тысяч квадратных метров, в котором разместятся 110 классов по 26 учеников.

Генеральный директор АО ПИ «Гипрокоммундортранс» Екатерина Алексеева рассказала об облике образовательного центра, каким он выглядит, исходя из технического задания, составленного функциональным заказчиком, – институтом развития образования имени Н.Ф. Бунакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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