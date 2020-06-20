На реке Воронеж столкнулись гидроцикл и моторная лодка
Вечером в пятницу, 19 июня, на реке Воронеж произошло столкновение гидроцикла и моторной лодки. Первым управлял 32-летний воронежец. В моторке находились муж и жена. Людей вытащили из воды и доставили на берег, где им оказали помощь. К счастью, серьезных травм никто из участников происшествия не получил.
Тем временем следователи организовали доследственную проверку: провели осмотр места аварии, опросили очевидцев и пострадавших. По результатам проверки примут решение о возбуждении уголовного дела.
Надо сказать, что происшествия с участием водных транспортных средств случаются в Воронеже практически ежегодно. Одно из самых серьезных, в котором пострадали и погибли люди, произошло в июле 2016 года.
ИСТОЧНИК KP.RU