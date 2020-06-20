Воронежский центр охраны животных выиграл президентский грант

20 Июнь 2020 2020-06-20T09:36:12+03:00

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Воронежский Центр охраны животных «Наша природа» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. На реализацию его проекта по экологическому просвещению детей и молодежи выделят 497 414 рублей. При условии софинансирования в размере 521 520 рублей общая сумма проекта составит больше миллиона рублей.

Участники проекта расскажут горожанам, как правильно вести себя при встрече с диким животным на территории города и области. С этой целью привлекут и обучат волонтеров, которые смогут самостоятельно проводить уроки и мастер-классы для детей и подростков с демонстрацией животных.

В рамках проекта экологического просвещения запланированы несколько культурно-массовых мероприятий, например, "День хорька" и "Ночь летучих мышей", организация тематических экскурсий на территории города и за его чертой для привлечения внимания общественности к проблемам охраны животного мира и окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU